IKEA отказалась от одноразовых батареек ради экологии

Компания IKEA отказалась от продажи одноразовых щелочных батареек Alkalisk в пользу многоразовых аккумуляторов Ladda ради сохранения окружающей среды. Решение должно простимулировать клиентов к переходу на многоразовые аккумуляторы и поможет им сэкономить. О намерении убрать из продажи одноразовые батарейки ради экологии IKEA заявила еще в сентябре 2020 года.

Фото: Reuters Reuters

В компании рассказали изданию vc.ru, что многоразовые аккумуляторы наносят меньше вреда природе. С сентября 2018 по август 2019 года IKEA продала по всему миру около 300 млн одноразовых батареек. Если бы это были многоразовые аккумуляторы, то объём отходов можно было бы сократить на 5 тыс. тонн.

В IKEA назвали преимущества многоразового аккумулятора — такого, как Ladda. После 10 зарядок уровень выбросов парниковых газов оказывается ниже по сравнению с использованием щелочных батареек для получения того же количества энергии. После 50 зарядок снижается и общее воздействие на окружающую среду.

«Потребители, которым необходимо часто использовать батареи, могут извлечь выгоду, заменив щелочные аккумуляторы перезаряжаемыми батареями. Это менее затратно и для окружающей среды, и для кошельков. В прошлом году IKEA продала по всему миру около 300 млн батареек, поэтому мы видим большой потенциал, чтобы вдохновить наших клиентов на принятие нового поведения и использование перезаряжаемых батарей», — сказал представитель компании.