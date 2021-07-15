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В России появился новый долларовый миллиардер

Секрет Фирмы
22 минуты назад
Список долларовых миллиардеров Bloomberg пополнился ещё одним россиянином. Им стал бизнесмен Игорь Шилов. Состояние предпринимателя достигло $1 млрд после первичного размещения акций компании United Medical Group, в которой Шилову принадлежит контрольный пакет. Компания владеет сетью частных медицинских клиник «Европейский медицинский центр» (EMC).
В России появился новый долларовый миллиардер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
После IPO оценка «Европейского медицинского центра» составила $1,1 млрд. Состояние его самого крупного владельца увеличилось до $1 млрд, отметило агентство.
До инвестиций в сферу медицинских услуг Шилов занимался торговлей меховыми изделиями и импортом продуктов из Венгрии. В 1998 году предприниматель основал компанию по производству напитков «Нидан». 10 лет спустя он продал её Coca-Cola за $250 млн. На эти деньги Шилов и приобрёл контрольную долю ЕМС в 2008 году.
Кипрская компания United Medical Group, которой принадлежит EMC, привлекла $500 млн после размещения на бирже 40 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР). Это первое за девять лет IPO на российском рынке медицинских услуг. До продажи акций Шилов владел 71,2% компании, по итогам размещения его доля снизится до 55%.
По подсчётам Bloomberg, в первом полугодии 2021 года компании по всему миру привлекли в ходе IPO $350 млрд. Это рекордная сумма. Ажиотаж начался в пандемийном 2020 году с ростом интереса инвесторов ко всему цифровому.
Компании,Игорь Шилов,Coca-Cola,Bloomberg,
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