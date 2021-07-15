В России появился новый долларовый миллиардер

Список долларовых миллиардеров Bloomberg пополнился ещё одним россиянином. Им стал бизнесмен Игорь Шилов . Состояние предпринимателя достигло $1 млрд после первичного размещения акций компании United Medical Group, в которой Шилову принадлежит контрольный пакет. Компания владеет сетью частных медицинских клиник «Европейский медицинский центр» (EMC).

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После IPO оценка «Европейского медицинского центра» составила $1,1 млрд. Состояние его самого крупного владельца увеличилось до $1 млрд, отметило агентство.

До инвестиций в сферу медицинских услуг Шилов занимался торговлей меховыми изделиями и импортом продуктов из Венгрии. В 1998 году предприниматель основал компанию по производству напитков «Нидан». 10 лет спустя он продал её Coca-Cola за $250 млн. На эти деньги Шилов и приобрёл контрольную долю ЕМС в 2008 году.

Кипрская компания United Medical Group, которой принадлежит EMC, привлекла $500 млн после размещения на бирже 40 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР). Это первое за девять лет IPO на российском рынке медицинских услуг. До продажи акций Шилов владел 71,2% компании, по итогам размещения его доля снизится до 55%.