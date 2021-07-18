Акции Virgin Galactic рухнули после полета Брэнсона в космос

Акции аэрокосмической компании Virgin Galactic упали за неделю на 39% после успешного полёта в космос её основателя Ричарда Брэнсона на созданном компанией корабле Unity. Запуск стал отличным маркетинговым ходом, однако энтузиазм инвесторов угас — они хотят понять, насколько жизнеспособна бизнес-модель фирмы миллиардера.

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11 июля 70-летний Ричард Брэнсон стал первым миллиардером в истории человечества, который отправился в космос на собственном космическом корабле. Корабль Unity поднялся на высоту около 86 км, после чего основатель Virgin Galactic и другие члены экипажа на четыре минуты оказались в невесомости.

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После возобновления торгов на американском фондовом рынке 12 июля бумаги Virgin Galactic начали демонстрировать снижение. Цена акций компании падала каждый день в течение последующих пяти торговых дней. В общей сложности снижение составило 39%, подсчитал Bloomberg.

Полёт Брэнсона стал отличным маркетинговым ходом для космического туризма, но энтузиазм инвесторов с Уолл-стрит быстро угас, когда Virgin Galactic объявила о планах выпустить на рынок дополнительные бумаги на сумму $500 млн, отметило агентство. Теперь инвесторам непонятно, как долго космическая компания будет проходить путь от одного успешного пассажирского полёта до жизнеспособного бизнеса, чья модель опирается на готовность потенциальных астронавтов платить $250 000 за такое путешествие.

«Теперь, когда Virgin доказала, что она может сделать то, что задумала, часть спекулятивного блеска сошла на нет», — заявил аналитик Марио Ферро из компании ValueLine.

Привлечение средств в ходе предстоящего вторичного размещения (SPO) размоет долю нынешних акционеров незначительно, но инвесторы обеспокоены тем, что Virgin Galactic прибегает к SPO не первый раз. В 2020-м компания продала акции на $450 млн.

Кроме того, инвесторы опасаются, что Virgin Galactic будет и дальше проводить SPO вместо привлечения долгосрочного финансирования от институциональных инвесторов, в собственности которых находится всего 23% акций Virgin Galactic. Это намного меньше, чем у других больших компаний.

В то же время инвесторам не понравилось, что после полёта в Virgin Galactic ничего не рассказали о будущих запусках. Например, до сих пор непонятно, сколько будут стоить билеты для космических туристов и когда возобновятся продажи. Компания таже ещё не зафиксировала прибыль.

Virgin Galactic хочет в будущем осуществлять 400 полётов в год с нескольких космических портов. Правда, они ещё пока не построены. Одновременно с этим Virgin Galactic ожидает, что ежегодный доход с каждого из космодромов будет составлять $1 млрд.