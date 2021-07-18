ОПЕК+ продлила соглашение по добыче нефти

Альянс ОПЕК+ продлил соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Об этом сообщается в коммюнике про итогам встречи.

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ОПЕК+ утвердил повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для ОАЭ примерно на 330 тыс. баррелей в сутки, для Ирака и Кувейта — на 150 тыс. баррелей в сутки.

Альянс согласовал повышение базы сокращения добычи для России и Саудовской Аравии до 11,5 млн баррелей в сутки. Ограничения на добычу вступают в силу с мая 2022 года.

Страны ОПЕК+ договорились повышать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно до исчерпания ограничений, составляющих сейчас 5,8 млн Б/С, говорится в коммюнике.

Помимо этого, альянс рассчитывает постепенно выйти из текущих обязательств по ограничению добычи нефти на 5,8 млн Б/С к концу сентября 2022 года, говорится в документе.

Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 сентября 2021 года, говорится в пресс-релизе альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания.

"Было решено провести 20-е заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 1 сентября 2021 года", — сообщается в коммюнике.