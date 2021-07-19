Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Сеть «Красное & белое» планирует провести IPO

Лера Букина
1 час назад
Mercury Retail Group наняла E&Y, для того чтобы провести due diligence (анализ компании) сети «Красное & белое» перед ее возможным IPO, заявил источник «Коммерсанта» на рынке продуктового ретейла.
Сеть «Красное & белое» планирует провести IPO
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам источника издания в инвесткругах, в настоящее время владельцы сети обсуждают ряд параметров: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения. Как отмечается, с учетом SPO в свободном обращении может быть 25–30% акций ретейлера.
О подготовке «Красного & белого» к IPO свидетельствует переход в компанию на аналогичную должность начальника управления по связям с инвесторами X5 Retail Group Андрея Васина, отметили источники издания в инвесткругах. Mercury Retail Group готовится к оценке бизнеса «Красного & белого» на уровне 0,5 размера выручки сети, сообщил собеседник «Коммерсанта». Выручка сети в 2020 году достигла 490 млрд рублей, свидетельствуют данные Infoline. Так, весь бизнес сети могут оценить в 245 млрд рублей.
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что Mercury Retail Group следует вывести на биржу объединенные сети «Красное & белое» и «Бристоль». Обе сети алкомаркетов являются самостоятельными активами со сложной структурой владения, отметила Ольга Сумишевская, партнер One Story. По ее словам, у сети «Красное & белое» остаются высокие темпы прироста в сравнении с другими игроками данного сегмента. Более того, компанию ждет взрывной рост бизнеса, если в стране позволят торговать в Сети алкогольной продукцией, указал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он не исключил, что «Красное & белое» уже до конца 2021 года проведет IPO.
Депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении акцизов на алкоголь и сигареты на 4% с 2022 года. Инициатива, разработанная думским комитетом по бюджету и налогам, предполагает ежегодное повышение акцизов на 4% в 2022–2024 годы.
Компании,Рынки,Михаил Бурмистров,Марат Ибрагимов,X5 Retail Group,Газпромбанк,Госдума,Advis.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители