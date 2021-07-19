Сеть «Красное & белое» планирует провести IPO

По словам источника издания в инвесткругах, в настоящее время владельцы сети обсуждают ряд параметров: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения. Как отмечается, с учетом SPO в свободном обращении может быть 25–30% акций ретейлера.