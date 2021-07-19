Сеть «Красное & белое» планирует провести IPO

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов
считает, что Mercury Retail Group следует вывести на биржу объединенные сети «Красное & белое» и «Бристоль». Обе сети алкомаркетов являются самостоятельными активами со сложной структурой владения, отметила Ольга Сумишевская, партнер One Story. По ее словам, у сети «Красное & белое» остаются высокие темпы прироста в сравнении с другими игроками данного сегмента. Более того, компанию ждет взрывной рост бизнеса, если в стране позволят торговать в Сети алкогольной продукцией, указал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров
. Он не исключил, что «Красное & белое» уже до конца 2021 года проведет IPO.