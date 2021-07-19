Минтруд рассчитал тарифы возмещения при несчастных случаях

Минтруд разработал проект федерального закона "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Документ проходит общественное обсуждение.

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"При расчете расходов на единовременные страховые выплаты учтены максимальные размеры, из которых исчисляется размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний застрахованному в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (с 01 января 2022 года - 108 600,52 рублей; с 01 февраля 2022 года - 113 270,34 рублей; c 01 февраля 2023 года - 117 801,15 рубль и с 01 февраля 2024 года -122 513,20 рублей), а также размер единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного (в 2022 - 2024 годах - 1 млн. рублей)", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

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При этом поясняется, что ежегодно размер страховых выплат индексируется. Это происходит с 1 февраля. Размер выплат повышается на размер инфляции за прошлый год. Так, по прогнозу, с 1 февраля страховые выплаты за травматизм на производстве вырастут в 2022 году на 1,043 (по уровню инфляции 2021 года), в 2023 году - на 1,04 (по 2022 году), в 2024 году т- на 1,04 (по 2023 году).

Ранее во ВНИИ труда рассказали " Российской газете " о наиболее распространенных случаях производственного травматизма.

Например, в 2019 году на российских предприятиях произошло 5 860 несчастных случаев с тяжелыми и летальными последствиями. Это на 4,2% меньше, чем годом ранее. За год на производстве в результате несчастных случаев погибли 1 613 человек (в 2018 году было 1 698 погибших).