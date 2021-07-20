Банкоматы и терминалы Сбербанка начали принимать карты American Express. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева.

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Он рассказал о расширении сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка. Первый этап интеграции близок к завершению, банк планирует «плавно распространять» нововведения по всей России, подчеркнул он.

Царев сообщил, что держатели карт American Express смогут расплачиваться во многих российских магазинах, в том числе на онлайн-площадках. Количество торговых точек и банкоматов продолжит увеличиваться в 2021-2022 годах, у клиентов, пользующихся эквайрингом (проведение платежей по картам в торговых точках), появится возможность увеличить торговый оборот.

«Кроме того, клиенты American Express смогут снимать рубли в банкоматах «Сбера», - подчеркнул Царев.

Глава Global Network Services for American Express Мохаммед Бади рассказал РБК, что сотрудничество со Сбербанком расширяет возможности держателей карт American Express в России.

Впервые о планах расширить сеть приема платежей с карт American Express Сбербанк рассказал в ноябре 2019 года. В банке отмечали, что сотрудничество с AmEx упростит жизнь туристам, приезжающим в Россию.