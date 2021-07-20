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Терминалы Сбербанка начали принимать карты American Express

Мария Иванова
1 час назад
Банкоматы и терминалы Сбербанка начали принимать карты American Express. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева.
Терминалы Сбербанка начали принимать карты American Express
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он рассказал о расширении сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка. Первый этап интеграции близок к завершению, банк планирует «плавно распространять» нововведения по всей России, подчеркнул он.
Царев сообщил, что держатели карт American Express смогут расплачиваться во многих российских магазинах, в том числе на онлайн-площадках. Количество торговых точек и банкоматов продолжит увеличиваться в 2021-2022 годах, у клиентов, пользующихся эквайрингом (проведение платежей по картам в торговых точках), появится возможность увеличить торговый оборот.
«Кроме того, клиенты American Express смогут снимать рубли в банкоматах «Сбера», - подчеркнул Царев.
Глава Global Network Services for American Express Мохаммед Бади рассказал РБК, что сотрудничество со Сбербанком расширяет возможности держателей карт American Express в России.
Впервые о планах расширить сеть приема платежей с карт American Express Сбербанк рассказал в ноябре 2019 года. В банке отмечали, что сотрудничество с AmEx упростит жизнь туристам, приезжающим в Россию.
До 2017 года принимать AmEx российские банки могли только по агентской схеме с «Русским стандартом», у которого был эксклюзивный контракт на их прием.
Компании,Сбербанк России,РБК,
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