Партнёры «Яндекс.Маркета» пригрозили закрытием пунктов выдачи

Партнёры «Яндекс.Маркета», открывшие для компании пункты выдачи заказов, боятся разориться из-за изменений, которые маркетплейс ввёл 16 июля. Они считают, что из-за новых условий закроются 96% пунктов выдачи, а сотрудники останутся без работы. Раньше предприниматели получали фиксированные выплаты, с августа заработок будет зависеть от объёма заказов.
Фото: Facebook yandex.marketFacebook yandex.market
Представители «Яндекс.Маркета» считают, что новые правила помогут бизнесу заработать больше.
«Яндекс.Маркет» 16 июля опубликовал новые правила для партнёров, открывших брендированные пункты выдачи заказов (ПВЗ). Раньше интернет-магазин платил им фиксированные выплаты, теперь «Яндекс»
перевел бизнесменов на процент от объема заказов.
Владелец ПВЗ в Москве получал изначально по 7500 рублей в день, в Московской области — 6000 рублей, в Петербурге — 6500 рублей. По новым правилам предпринимателям в Москве будет выплачиваться от 8% до 12% от стоимости посылок, в регионах — от 10% до 20%. При этом выплаты будут зависеть от того, как долго работает пункт выдачи.
Большинство партнёров посчитали такую схему убыточной из-за малого объёма заказов. «Максимальный оборот, который может сделать мой ПВЗ — 600 000 рублей. 10% от него — это 60 000 рублей. Минус аренда и зарплаты, оставаться на плаву нереально», — признался The Bell один из предпринимателей.
Инициативная группа партнёров направила открытое письмо гендиректору «Яндекс.Маркета» Максиму Гришакову
. В нём говорится, что среди 520 предпринимателей, открывших ПВЗ, 96% считают, что станут банкротами и закроют свои точки, если новые правила маркетплейса вступят в силу.
Сервис меняет модель сети пунктов выдачи, чтобы партнёры могли больше заработать на каждом заказе, заявили изданию в «Яндексе». До конца года компания планирует в три раза увеличить инвестиции в продвижение ПВЗ и дополнительную поддержку владельцев пунктов выдачи. Маркетплейс рассчитывает, что число заказов, полученных через ПВЗ, вырастет в 3–4 раза к началу осени.
Сейчас у «Яндекса» около 1500 пунктов выдачи, за последние три месяца их количество выросло в три раза. Альтернатива пунктам выдачи — BoxBot, собственные постаматы маркетплейса. Они начали работать в 2019 году.
31 мая «Яндекс» заключил соглашение о покупке компании Private Trade, управляющей онлайн-магазинами Mamsy и KupiVIP. Эксперты оценивали стоимость сделки в 1 млрд рублей. После завершения сделки товары из KupiVIP и Mamsy должны появиться на«Яндекс.Маркете».
В июле компания отказалась от покупки. Пресс-служба «Яндекса» сообщила, что рассматривает альтернативные выходы в фэшн-сегмент.