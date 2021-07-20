Госдеп отложил решение по "Северному потоку-2" на август

Вместе с тем он признал, что американские санкции не смогли помешать строительству "Северного потока 2".

Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.