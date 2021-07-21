Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Зам Мишустина хочет дать бизнесу в грязных городах новые льготы

Ura.Ru
28 минут назад
Для предприятий «грязных» городов в России появятся кредиты по льготным ставкам на экомодернизацию, которая позволит им снизить выбросы в воздух. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно со Сбербанком и госкорпорацией ВЭБ.РФ проработать этот вопрос.
Бизнесу в грязных городах предложили новые льготы
Фото: URA.RUURA.RU
В перечень городов с наиболее загрязненным воздухом попали Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Эти города входят в проект «Чистый воздух».
«На кредитные средства компании смогут выполнять комплексные планы, которые уже разработаны и приняты в регионе для борьбы с загрязненной атмосферой», — пишут «Известия».
Согласно поручению Абрамченко, Минпромторг должен рассмотреть вопрос о субсидировании банков, чтобы они могли выдавать предприятиям в этих городах займы на переоборудование по льготным ставкам. Срок исполнения — 28 июля. Сумма, которая на это потребуется, пока не озвучивается. Однако ранее объем необходимых средств на модернизацию производств в России оценивали в 4-4,5 трлн рублей. Как сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ, в первую очеред льготами смогут воспользоваться промышленные, энергетические и транспортные компании.
Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть «ФинЭкспертиза» перечислила регионы-лидеры по загрязнению воздуха. В список попали регионы УрФО — Свердловская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Также стало известно, что власти накажут компании, которые недостаточно снижают вредные выбросы в атмосферу. В списке 12 городов России. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину Минэкономразвития и Росприроднадзору разработать законопроект об административной ответственности из-за чрезмерных выбросов вредных веществ.
Компании,Виктория Абрамченко,Минэкономразвития,Минпромторг,Сбербанк России,Минфин,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители