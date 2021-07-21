Бизнесу в грязных городах предложили новые льготы

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть «ФинЭкспертиза» перечислила регионы-лидеры по загрязнению воздуха
. В список попали регионы УрФО — Свердловская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Также стало известно, что власти накажут
компании, которые недостаточно снижают вредные выбросы в атмосферу. В списке 12 городов России. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину Минэкономразвития
и Росприроднадзору разработать законопроект об административной ответственности из-за чрезмерных выбросов вредных веществ.