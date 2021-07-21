Бизнесу в грязных городах предложили новые льготы

Согласно поручению Абрамченко, Минпромторг должен рассмотреть вопрос о субсидировании банков, чтобы они могли выдавать предприятиям в этих городах займы на переоборудование по льготным ставкам. Срок исполнения — 28 июля. Сумма, которая на это потребуется, пока не озвучивается. Однако ранее объем необходимых средств на модернизацию производств в России оценивали в 4-4,5 трлн рублей. Как сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ, в первую очеред льготами смогут воспользоваться промышленные, энергетические и транспортные компании.