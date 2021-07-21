Мишустина предупредили о возможном коллапсе рынка такси

Из-за новой информационной системы для таксистов, которую запустят в Москве и области с 1 августа, может сократиться число водителей и их заработок, а также произойти коллапс на рынке, опасаются в профсоюзе «Таксист». Об этом пишет Forbes.
КИС «АРТ» представляет собой электронный сервис, который будет следить за графиком работы таксистов, чтобы они не перерабатывали, регулярно проходили медосмотр, оформляли все необходимые документы, оплачивали штрафы и не имели судимости за тяжкие преступления. Доступ к данным будет иметь ГИБДД.
Как отмечается, для работы с КИС «АРТ» будут нужны «значительные финансовые затраты» со стороны таксопарков.
В письме профсоюз обращается к властям с просьбой запускать новую систему в пилотном режиме для поэтапного подключения к ней. На время тестирования системы профсоюз предлагает ввести мораторий на любые штрафные санкции за «ненадлежащую» передачу сведений в систему. О том, что на линии сократятся автомобили на 25-50%, сообщил один из владельцев таксопарка.
«Если в таксопарке 200 и более машин, организация водителям одновременного медосмотра и техосмотра дважды в день потребует больших издержек», — отметил он.
Система КИС «АРТ» в текущем виде способна «полностью разрушить рынок такси», считает один из участников профсоюза. По его словам, водители снова перейдут в «серую зону».
Каждый пятый россиянин (21%) пользуется услугами такси несколько раз в неделю, показал опрос медиахолдинга Rambler&Co. Треть опрошенных отмечает, что это стало возможным благодаря адекватной стоимости поездок на этом виде транспорта.