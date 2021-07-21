Мишустина предупредили о возможном коллапсе рынка такси

В письме профсоюз обращается к властям с просьбой запускать новую систему в пилотном режиме для поэтапного подключения к ней. На время тестирования системы профсоюз предлагает ввести мораторий на любые штрафные санкции за «ненадлежащую» передачу сведений в систему. О том, что на линии сократятся автомобили на 25-50%, сообщил один из владельцев таксопарка.