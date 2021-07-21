Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Мишустина предупредили о возможном коллапсе рынка такси

Лера Букина
1 час назад
Из-за новой информационной системы для таксистов, которую запустят в Москве и области с 1 августа, может сократиться число водителей и их заработок, а также произойти коллапс на рынке, опасаются в профсоюзе «Таксист». Об этом пишет Forbes.
Речь идет о системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») Дептранса. Письмо с критикой новой системы председатель профсоюза Ярослав Щербинин направил премьер-министру Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и министру транспорта Виталию Савельеву.
КИС «АРТ» представляет собой электронный сервис, который будет следить за графиком работы таксистов, чтобы они не перерабатывали, регулярно проходили медосмотр, оформляли все необходимые документы, оплачивали штрафы и не имели судимости за тяжкие преступления. Доступ к данным будет иметь ГИБДД.
Как отмечается, для работы с КИС «АРТ» будут нужны «значительные финансовые затраты» со стороны таксопарков.
В письме профсоюз обращается к властям с просьбой запускать новую систему в пилотном режиме для поэтапного подключения к ней. На время тестирования системы профсоюз предлагает ввести мораторий на любые штрафные санкции за «ненадлежащую» передачу сведений в систему. О том, что на линии сократятся автомобили на 25-50%, сообщил один из владельцев таксопарка.
«Если в таксопарке 200 и более машин, организация водителям одновременного медосмотра и техосмотра дважды в день потребует больших издержек», — отметил он.
Система КИС «АРТ» в текущем виде способна «полностью разрушить рынок такси», считает один из участников профсоюза. По его словам, водители снова перейдут в «серую зону».
Каждый пятый россиянин (21%) пользуется услугами такси несколько раз в неделю, показал опрос медиахолдинга Rambler&Co. Треть опрошенных отмечает, что это стало возможным благодаря адекватной стоимости поездок на этом виде транспорта.
Компании,Видео,Андрей Липов,Ярослав Щербинин,Михаил Мишустин,Виталий Савельев,Сергей Собянин,Рамблер,ГИБДД,Роскомнадзор,Forbes,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители