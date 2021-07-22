Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Байден заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"

Газета.Ru
53 минуты назад

Президент США Джо Байден заявил, что остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» невозможно, так как оно завершено на 99%, сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"
Фото: ReutersReuters

Накануне заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что ФРГ в рамках договоренностей с Соединенными Штатами по газопроводу обязуется добиваться санкций против РФ, если Москва будет использовать поставки топлива в качестве оружия против европейских стран.

«Северный поток-2» – проект газопровода протяженностью более 1 200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Работы по укладке труб начались три года назад.

Компании,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители