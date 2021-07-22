Байден заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"

Президент США Джо Байден заявил, что остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» невозможно, так как оно завершено на 99%, сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

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Накануне заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что ФРГ в рамках договоренностей с Соединенными Штатами по газопроводу обязуется добиваться санкций против РФ, если Москва будет использовать поставки топлива в качестве оружия против европейских стран.