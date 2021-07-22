Байден заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"

Президент США Джо Байден заявил, что остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» невозможно, так как оно завершено на 99%, сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Накануне заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что ФРГ в рамках договоренностей с Соединенными Штатами по газопроводу обязуется добиваться санкций против РФ, если Москва будет использовать поставки топлива в качестве оружия против европейских стран.
«Северный поток-2» – проект газопровода протяженностью более 1 200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Работы по укладке труб начались три года назад.