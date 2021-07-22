В Германии раскритиковали сделку по «Северному потоку – 2»

Cопредседатель партии «Союз-90»/«зеленые» и кандидат в канцлеры Анналена Бербок выступила против сделки США и Германии по «Северному потоку-2», заметив, что она не решает проблему безопасности Украины. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Ожидается, что газопровод будет полностью достроен до конца августа.

Изначально США выступали против проекта и вводили санкции, чтобы остановить его строительство. Однако накануне стало известно, что Вашингтон и Берлин заключили соглашение по «Северному потоку-2». Одним из ключевых его пунктов стало увеличение инвестиций направленных на скорейший переход Украины к возобновляемой энергетике. Германия также обязалась способствовать продлению не менее чем на десять лет истекающего в 2024 году контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.

Cопредседатель партии «Союз-90»/ «зеленые» Анналена Бербок выразила уверенность, что соглашение США и Германии не поможет Украине.

«Это совместное заявление не является решением, особенно для безопасности Украины», - подчеркнула Бербок.

Она также назвала строительство газопровода, поддержанное канцлером Ангелой Меркель, «ошибочным» прежде всего «по геостратегическим причинам».

«Северный поток -2» ставит под угрозу безопасность Украины и направлен на раскол Европейского союза», - уверена политик.