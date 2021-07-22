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В Киеве раскритиковали сделку по «Северному потоку-2»

Lenta.ru
26 минут назад

В Киеве раскритиковали сделку США и Германии по газопроводу «Северный поток-2». Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает РИА Новости.

В Киеве раскритиковали сделку по «Северному потоку-2»
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, совместное заявление двух стран не несет никаких гарантий безопасности для Киева. Стефанишина подчеркнула, что о перспективах членства Украины в НАТО в соглашении не говорится. Помимо этого, вице-премьер отметила, что «Северный поток-2» является геополитическим проектом, а также противоречит «зеленому курсу» на декорбанизацию и уменьшение выбросов.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.

Компании,Ольга Стефанишина,НАТО,РИА Новости,
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