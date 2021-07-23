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Авиакомпании дорого заплатят за загрязнение воздуха

Lenta.ru
2 часа назад

Британский Комитет по изменению климата заявил, что для достижения климатических целей к 2050 году авиакомпании должны использовать более эффективные методы. Как пишет The Guardian, для нейтрализации загрязнения воздуха им придется заплатить за дорогие технологии.

Авиакомпании заплатят за загрязнение воздуха
Фото: ReutersReuters

Глава комитета Крис Старк призывает авиационную промышленность инвестировать в альтернативы ископаемому топливу и методы улавливания и хранения углеродных выбросов — пусть недешевый, но самый эффективный способ декарбонизации перелетов.

При этом Старк считает, что отрасль самостоятельно должна проспонсировать дорогостоящие технологии, а ее коммерческая заинтересованность в нулевых выбросах в перспективе вырастет.

Британский государственный план Jet zero подразумевает сокращение выбросов от самолетов к 2025 году за счет перехода на новые виды топлива и технологии производства воздушных судов. Однако Комитет по изменению климата предупреждает, что так сектору не удастся достичь чистого нуля к 2050 году — настоящим спасением станет фильтрация выбросов.

Компании,The Guardian,
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