Авиакомпании заплатят за загрязнение воздуха

Британский Комитет по изменению климата заявил, что для достижения климатических целей к 2050 году авиакомпании должны использовать более эффективные методы. Как пишет The Guardian, для нейтрализации загрязнения воздуха им придется заплатить за дорогие технологии.

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Глава комитета Крис Старк призывает авиационную промышленность инвестировать в альтернативы ископаемому топливу и методы улавливания и хранения углеродных выбросов — пусть недешевый, но самый эффективный способ декарбонизации перелетов.

При этом Старк считает, что отрасль самостоятельно должна проспонсировать дорогостоящие технологии, а ее коммерческая заинтересованность в нулевых выбросах в перспективе вырастет.