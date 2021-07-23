«Северный поток» запустили после остановки

Поставки по «Северному потоку» возобновлены после остановки на десятидневный плановый ремонт. Газопровод запустили около 08:00 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные операторов трубопроводов NEL и OPAL, сухопутных продолжений магистрали, сообщает РИА Новости.

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Газопровод остановили на ремонт 13 июля. Работы были заблаговременно согласованы с партнерами по транспортировке. В течение этого времени «Газпром» замещал поставки газом из собственных подземных хранилищ в Европе.

За неделю до этого «Газпром» завершил ежегодное техобслуживание на магистральном газопроводе «Ямал-Европа» мощностью 33 миллиарда кубометров в год.