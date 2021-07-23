Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

«Северный поток» запустили после остановки

Lenta.ru
2 часа назад

Поставки по «Северному потоку» возобновлены после остановки на десятидневный плановый ремонт. Газопровод запустили около 08:00 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные операторов трубопроводов NEL и OPAL, сухопутных продолжений магистрали, сообщает РИА Новости.

«Северный поток» запустили после остановки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газопровод остановили на ремонт 13 июля. Работы были заблаговременно согласованы с партнерами по транспортировке. В течение этого времени «Газпром» замещал поставки газом из собственных подземных хранилищ в Европе.

За неделю до этого «Газпром» завершил ежегодное техобслуживание на магистральном газопроводе «Ямал-Европа» мощностью 33 миллиарда кубометров в год.

В обоих случаях российская компания не стала использовать дополнительные мощность газотранспортной системы Украины, хотя имел такую возможность. По мнению аналитиков, таким образом Газпром хотел оказать давление на Европу в вопросе разрешений на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

Компании,Газпром,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители