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Платежная система Payoneer выплатит США $1,4 млн за нарушение санкций по Крыму и Сирии

ТАСС
1 час назад

Платежная система Payoneer, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, согласилась выплатить властям Соединенных Штатов штраф в размере более $1,4 млн за нарушение американских санкций по Крыму и Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Минфина США.

Payoneer выплатит США $1,4 млн за нарушение санкций по Крыму
Фото: PayoneerPayoneer

В ведомстве сообщили, что Payoneer достигла соглашения с Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина, в рамках которого выплатит сумму в размере $1 400 301 за 2 260 нарушений санкционного режима. Уточняется, что компания осуществляла денежные переводы для организаций, которые находились на территории Крыма, Ирана, Судана и Сирии, а также для ряда лиц, которые внесены в американские санкционные списки.

Компании,Казначейство США,Минфин,
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