РЖД могут поощрить пассажиров за вакцинацию

"Предложений много было разных. Они сейчас находятся в стадии рассмотрения, но мы сейчас видим, что вакцинация продвигается хорошо. Самое главное, чтобы эти предложения были актуальны для пассажиров", — сказал он, отвечая на вопрос, в каком статусе разработка предложений о поощрении пассажиров, прошедших вакцинацию от COVID-19.