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РЖД рассматривают возможность поощрения пассажиров за вакцинацию

Праймиещё 3
2 часа назад

РЖД рассматривают предложение АО "Федеральная пассажирская компания" (входит в РЖД) о введении программы поощрения пассажиров за вакцинацию по аналогии с "Аэрофлотом", сообщил журналистам первый заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

РЖД могут поощрить пассажиров за вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предложений много было разных. Они сейчас находятся в стадии рассмотрения, но мы сейчас видим, что вакцинация продвигается хорошо. Самое главное, чтобы эти предложения были актуальны для пассажиров", — сказал он, отвечая на вопрос, в каком статусе разработка предложений о поощрении пассажиров, прошедших вакцинацию от COVID-19.

Глава РЖД Олег Белозёров в мае на брифинге сообщал, что компания задумалась о введении такой программы, но ее механизм пока не выбран. "Аэрофлот" в середине мая утвердил пакет инициатив по продвижению вакцинации от коронавируса среди пассажиров и сотрудников авиакомпании.

По словам Пегова, любые поощрения, выдаваемые пассажирам, актуальны, поскольку это позволит привлечь дополнительный пассажиропоток на сеть, который на фоне пандемии пока небольшой.

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