Минфин отказался компенсировать долги Северного Кавказа

В правительстве России не смогли договориться о решении проблемы с долгами за электроэнергию на Северном Кавказе. Минфин отказался выделить более 16 миллиардов рублей и предложил «Россетям» заплатить из собственных средств. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

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Как указано в материале, госкомпании необходимы были 16,8 миллиарда рублей, чтобы компенсировать задолженность гарантирующих поставщиков перед энергокомпаниями. В конце июня премьер Михаил Мишустин поручил рассмотреть эту просьбу.

В ответ Минфин указал, что чистая прибыль «Россетей» в 2020 году составила 61,2 миллиарда рублей, прочие финансовые активы — 92 миллиарда рублей. По мнению ведомства, госкомпания сама в состоянии решить проблему с долгом, а кроме того, ей следует эффективнее работать над тем, чтобы снизить уровень потерь подконтрольных компаний до нормативов.

Северный Кавказ отвечает за половину задолженности за электроэнергию на российском рынке. Причинами исторически считаются большой объем хищений и сложность сбора денег с конечных потребителей. В 2020 году «Россети» договорились с генерирующими компаниями, что полностью погасят текущие платежи, а те в ответ реструктурируют старые долги.

Источником денег для «Россети Северный Кавказ» должны были стать средства, получаемые с дивидендов дочерних структур. Но Андрей Рюмин, новый глава компании, отказался от идеи, после чего энергетики лишили три компании холдинга права работы на энергорынке. На этом фоне «Россети» опасаются банкротства северокавказского филиала и срыва подготовки к осенне-зимнему сезону.