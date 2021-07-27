Купить Billa. Что станет с акциями «Ленты» после покупки пермской и немецкой сетей магазинов

27 июля Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ретейлера «Лента» о покупке пермской сети «Семья». Ранее стало известно ещё об одной крупной покупке — российского бизнеса немецкой сети Billa. Как столь внушительные приобретения повлияли на компанию и стоит ли вкладываться в её акции, «Секрет» узнал у аналитиков.

Фото: «Секрет Фирмы», depositphotos.com «Секрет Фирмы», depositphotos.com

В середине июня «Лента» объявила о второй за месяц покупке розничной сети. Первым купили российский бизнес немецкой компании Billa. «Лента» выложила за актив 215 млн. Второй — сеть магазинов «Семья», которую называют четвёртым по величине игроком на рынке продовольственной розницы Пермского края. Сумма сделки должна была составить 2,35 млрд рублей. Однако компания не могла закрыть сделку до тех пор, пока её не одобрит Федеральная антимонопольная служба. 27 июля ФАС дала своё добро.

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« Сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке торговли продовольственными товарами Пермского края», — говорится в сообщении службы.

Так чего же ждать от «Ленты» в ближайшем будущем?

«Лента» в рамках стратегии до 2025 года обозначила амбициозные планы развития, обратил внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

«Наиболее важный момент — ретейлер намерен удвоить выручку до 1 трлн рублей, среднегодовой темп роста показателя ожидается на уровне 17,8%. Достичь этого планируется за счёт экстенсивного роста и сделок слияния и поглощения, развития онлайна, и удержания темпа роста LFL-показателей выше инфляции. Рентабельность EBITDA прогнозируется на уровне выше 8%», — пояснил он.

Впрочем, пока показатели у компании не самые лучшие. Рентабельность «Ленты» не восстановилась значимым образом, несмотря на улучшение рыночной конъюнктуры, обратил внимание аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

«Рост выручки компании за первое полугодие превысил рыночный консенсус-прогноз. В январе — июне выручка выросла на 0,5%, до 218 млрд рублей. Чистая прибыль в первом полугодии упала на 42,7%, до 5,363 млрд рублей. EBITDA снизилась на 20,8% (год к году), до 17,5 млрд рублей», — указал он.

Аналитик связывает это со сравнительно активной экспансией сети на рынке.

Торговая площадь компании выросла по итогам января — июня на 3,2% (год к году) против увеличения данного показателя на 2% за весь прошлый год.

Что изменит покупка Billa и «Семьи»

Покупка сети Billa Russia и пермской розничной сети «Семья» поможет «Ленте» ускорить темпы роста выручки и выйти на прогнозные уровни, полагает Дмитрий Пучкарев.

«В рамках стратегии компания отметила возможность выплаты дивидендов, однако конкретики в данном вопросе нет. Учитывая планы по проведению M&A-сделок, вероятность их выплаты в ближайшие годы можно оценить как низкую», — добавил он.

Сделку по покупке Billa «Лента» должна закрыть летом 2021 года. Благодаря этому к концу года ретейлер увеличит выручку оценочно на 5% и, возможно, нарастит показатель на 15% к концу следующего года, прогнозирует Александр Осин.

«На этом фоне — с точки зрения расчётной справедливой стоимости ретейлера — возможное ухудшение оценок прибыли компании по итогам 2021 года будет нивелировано улучшением долгосрочных прогнозов роста её бизнеса», — пояснил он.

Какие прогнозы по акциям

Сейчас акции «Ленты» торгуются примерно в 5% от минимумов 2021 года, указывает Дмитрий Пучкарев. По состоянию на 18:00 27 июля — после сообщения об одобрении ФАС покупки «Семьи» — цена за бумагу составляет 234 рубля.

«Слабость котировок обусловлена ростом аппетита к риску и временным снижением спроса к бумагам продуктового ретейла. На горизонте года акции "Ленты" могут подняться к 270–300 руб. за акцию. Бумаги привлекательны в свете ожидаемого роста быстрее рынка», — полагает аналитик.

Примерно в тех же рамках пролегает оценка «Фридом Финанс». По словам Александра Осина, негативный фактор для оценки — отсутствие у компании дивидендной истории. «Это обстоятельство формирует 10%-ный дисконт в наших расчётах. В то же время высокий потенциал положительной переоценки для капитализации ПАО "Лента" существует в рамках сравнительного анализа финансовых мультипликаторов компании и её российских аналогов», — сказал он.

С учётом указанных средне- и долгосрочных факторов он оценивает справедливую стоимость GDR ПАО «Лента» на конец 2021 года в 287 рублей за акцию.