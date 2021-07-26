"Магнит" увеличит сеть магазинов на 20%

"Магнит" планирует с учетом покупки магазинов группы "Дикси" к концу 2021 года увеличить сеть магазинов на 20,7%, до 26 041 против 21 564 по итогам 2020 года. Об этом говорится в презентации "Магнита", посвященной сделке по покупке "Дикси".

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Компания планирует открыть 2 тыс. магазинов, еще 2 477 магазинов были приобретены в рамах приобретения Dixy Holding Limited. Сделка позволит "Магниту" нарастить долю рынка в России на 1,9 процентного пункта (с 10,9% доли "Магнита" в 2020 году). Доля "Магнита" в Московском регионе вырастет в 2,1 раза, до 8,2%. Доля на рынках Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличится в 1,7 раза и достигнет 17,2%. В ЦФО доля "Магнита" вырастет с 13,7% до 15,7%, в СЗФО - с 17,7% до 19,9%, на Урале - с 10,3% до 12,7%.

До января 2022 года "Магнит" намерен принять решение по редизайну магазинов и дублирующим локациям, проанализировать и подготовить планы по реализации синергий, унифицировать стратегии. После второго полугодия 2022 года - первого полугодия 2023 года ожидается завершение процесса интеграции - функционирование бизнеса в привычном состоянии с учетом всех изменений.