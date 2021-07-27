«Газпром» снова не увеличил транзит газа через Украину

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» не стала бронировать новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на август, сообщает 27 июля РИА Новости со ссылкой на сведения венгерской торговой платформы RBP.

19 июля состоялся аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. Тогда российская компания выбрала весь предлагавшийся объем для прокачки топлива (то есть 15 млн куб. м в сутки).

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире канала «Украина 24» заявил, что украинскую сторону не устроит транзит российского топлива в обмен на дорогостоящие контракты по закупке. Так глава украинской компании прокомментировал недавнее заявление своего коллеги из «Газпрома» Алексея Миллера о том, что Россия не возражает против продолжения транзита газа через Украину после 2024 года, несмотря на запуск «Северного потока — 2».

По мнению Витренко, предложения российской транснациональной энергетической компании перекликаются с заявлениями президента Владимира Путина и подтверждают желание Кремля, чтобы Киев договаривался о транзите газа напрямую.

22 июля на официальной странице МИД Украины в фейсбуке со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кулебу сообщалось, что украинская сторона намерена продолжить отстаивать свои национальные интересы в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2», вопреки заключенному между Вашингтоном и Берлином соглашению по трубопроводу. По его словам, у Киева накопилось немало вопросов к США и Германии по существу достигнутых договоренностей.