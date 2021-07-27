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«Магнит» отказался от алкобизнеса

Ura.Ru
1 час назад

Крупнейший российский ритейлер «Магнит» отказался от формата алкогольных магазинов «Магнит вечерний». Об этом сообщил представитель сети.

«Магнит» отказался от алкобизнеса
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«Тестирование концепции началось в 2019 году в Самаре, когда была открыта одна точка площадью 200 кв. м с ассортиментом около 2,5 тыс. наименований. Сегодня работает три таких объекта, со временем они будут переформатированы в магазины „У дома“ или точки „Магнит косметик“», — цитирует представителя компании «Коммерсант».

Партнер One Story Ольга Сумишевская считает, что ассортимент «Магнита вечернего» проигрывал специализированным сетям. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров поясняет, что в этом сегменте успешно развиваются либо жесткие дискаунтеры с агрессивным ценообразованием, либо алкогольные дистрибуторы, такие как Beluga Group.

Ранее владельцы сети «Магнит» объявили о планах на покупку «Дикси». Сделка оценивается в 92 миллиарда 400 миллионов рублей. Минимаркеты «Дикси» при этом продолжат работу под своим брендом. ФАС разрешила слить компании в тех регионах, где доля магазинов «Магнит» не превышает 25%. Слияние розничных сетей существенно сократит разрыв в обороте между «Магнит» и его основным конкурентом X5 Retail Group, сообщает телеканал 360.

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