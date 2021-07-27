«Магнит» отказался от алкобизнеса

«Тестирование концепции началось в 2019 году в Самаре, когда была открыта одна точка площадью 200 кв. м с ассортиментом около 2,5 тыс. наименований. Сегодня работает три таких объекта, со временем они будут переформатированы в магазины „У дома“ или точки „Магнит косметик“», — цитирует представителя компании «Коммерсант».