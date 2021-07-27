Прибыль Tesla впервые превысила $1 млрд

Производитель электрокаров Tesla опубликовал результаты за второй квартал 2021 года. Впервые в истории компания получила чистую прибыль размером более $1 млрд, пишет CNBC.

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Выручка Tesla составила $11,96 млрд против ожидавшихся, по данным Refinitiv, $11,3 млрд. Чистая прибыль — $1,14 млрд, распределенная прибыль на акцию $1,45 (98 центов, по прогнозу Refinitiv).

Общая выручка от продажи электрокаров достигла $10,21 млрд. Tesla ранее заявила, что поставила на рынок 201 250 машин и произвела 206 421 автомобиль в течение квартала.

Tesla объявила, что собирается запустить производство внедорожника Model Y в 2021 году в Техасе (Остин) и Германии. Как отмечает Reuters, несмотря на пандемию и кризис цепочки поставок для автопромышленности, компания Илона Маска отчиталась о рекордных поставках в течение квартала благодаря продажам более дешевых моделей, включая седаны Model 3 и кроссоверы Model Y.

В июне Tesla продемонстрировала свой самый быстрый электромобиль. Новая версия Model S называется Plaid. Она может набрать скорость почти 100 км/ч за две секунды, а в целом может развивать ее до 320 км/ч.