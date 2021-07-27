Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Wildberries отреагировали на санкции Украины против компании

Газета.Ru
52 минуты назад

В российской компании Wildberries прокомментировали санкции, которая Украина ввела в отношении нее, передает РИА «Новости».

В организации отметили, что она не ждет какого-либо негативного влияния на ее деятельность.

«Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries», — сказано в сообщении компании.

В заявлении подчеркивается, что от введения ограничений могут пострадать украинские предприниматели, для которого Wildberries является одной из самых популярных торговых платформ для продаж товаров в таких странах, как Россия, США, Германия, Франция, Италия и других. Также данные меры могут нанести ущерб «покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам», указали в компании.

Wildberries отказался подчиняться санкциям Украины

В Wildberries отметили, что на ее площадке реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины, однако санкции коснулись только российскую компанию, что говорит «о политике «двойных стандартов» и дискриминации по отношению к нашему бизнесу».

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Одна из них — Татьяна Бакальчук — в феврале 2021 года была признана богатейшей женщиной России, ее состояние оценили в $13,1 млрд. Ранее в Киеве заявляли, что Wildberries продает книги «ярко-выраженного антиукраинского содержания».

Компании,Видео,Татьяна Бакальчук,Владимир Зеленский,РИА Новости,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители