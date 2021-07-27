В российской компании Wildberries прокомментировали санкции, которая Украина ввела в отношении нее, передает РИА «Новости».

В организации отметили, что она не ждет какого-либо негативного влияния на ее деятельность.

«Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries», — сказано в сообщении компании.

В заявлении подчеркивается, что от введения ограничений могут пострадать украинские предприниматели, для которого Wildberries является одной из самых популярных торговых платформ для продаж товаров в таких странах, как Россия, США, Германия, Франция, Италия и других. Также данные меры могут нанести ущерб «покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам», указали в компании.

В Wildberries отметили, что на ее площадке реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины, однако санкции коснулись только российскую компанию, что говорит «о политике «двойных стандартов» и дискриминации по отношению к нашему бизнесу».