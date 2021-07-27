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В Wildberries отреагировали на санкции Украины

Вероника Полынина
2 часа назад

В Wildberries назвали введение украинских санкций «политикой двойных стандартов» и заверили, что эти меры не окажут какого-либо негативного воздействия на деятельность компании.

«Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries», - говорится в заявлении ретейлера, которое приводит РБК.

По мнению компании, украинские санкции нанесут ущерб только предпринимателям с Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам.

По данным Wildberries, объем продаж товаров украинского производства за календарный год с июля 2020 по июль 2021 года превысил 1,1 млрд рублей.

Wildberries отказался подчиняться санкциям Украины

Около 24% товаров украинского производства, которые продаются на онлайн-платформе, относятся к категории косметики, 17% — игрушки, 11% — посуда и инвентарь.

«Подчеркнем, что на нашей площадке реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины. Несмотря на это, ограничения коснулись только Wildberries, что свидетельствует о политике «двойных стандартов» и дискриминации по отношению к нашему бизнесу», - заявили в компании.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в Telegram, что решение связано в том числе с тем, что маркетплейс «продавал российскую пропаганду и форму российских солдат». Чиновник назвал санкции в отношении Wildberries «еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии», антиукраинских тезисов, книг и нарративов.

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