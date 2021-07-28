Достройка газопровода «Северный поток – 2» – вопрос решенный, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
«В данный момент, надо это с грустью признать, этот вопрос уже, скорее, решен, если речь идет об окончании этой нитки», – сказал Мюллер в эфире третьего канала Польского радио, передает РИА «Новости».
При этом он выразил сожаление по поводу того, что Германия не присоединилась к попыткам блокировать строительство «Северного потока – 2».
«К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности. К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная», – сказал представитель польского правительства.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским радио» заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последуют «еще два тайма и серия пенальти».