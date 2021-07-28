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Экономист оценил перспективы второго в России лоукостера

News.ru
53 минуты назад

Государственные субсидии помогут вывести на рынок перевозок России второй лоукостер. При условии удачной ценовой политики у него есть весьма неплохие перспективы. Об этом «Экономике сегодня» рассказал экономист Дмитрий Адамидов.

"Без субсидий не проживет": Экономист о перспективах нового лоукостера
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

Думаю, что проект обсуждается в свете субсидий. В сложившихся обстоятельствах лоукостер без субсидий не проживет. В прошлом году многие авиакомпании получали дотации, — отметил Адамидов.

Государство будет продолжать выделять деньги на региональные перевозки, при этом без разницы, кто будет их осуществлять, будь то лоукостер или обычный перевозчик. Основной вопрос в том, отмечает экономист, сколько средств будет выделяться на реализацию этого проекта. От этого будет зависеть ёмкость рынка, иначе в итоге вся идея может оказаться нерентабельной.

Если ценовая политика будет удачной и цены не будут задираться, то перелёты будут пользоваться большим спросом. При этом политические ориентиры на сегодняшний день направлены на усиление «социалки» в регионах. Благодаря этому будет расширяться рынок воздушных перевозок внутри страны, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что в России появится новый лоукостер. О его запуске объявила авиакомпания S7. На его создание потратят 2,5–3 млрд рублей, которые окупятся в течение четырёх лет.

Компании,Дмитрий Адамидов,АК S7,
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