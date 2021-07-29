С "Норникеля" требуют компенсацию за погибшую рыбу

"Норникелю" предъявили новый иск о компенсации ущерба за разлив дизельного топлива в мае прошлого года. Росрыболовство посчитало, что компания должна выплатить почти 58,7 млрд рублей за восстановление водных биоресурсов.

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В сумму включены прямой ущерб из-за гибели рыбы в результате аварии (3,6 млрд рублей) и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов (более 55 млрд рублей), уточнили в Росрыболовстве. Ранее ведомство отозвало свой иск на 3,6 млрд рублей, снизило размер вреда в натуральном выражении (с 8,908 до 8,888 тыс. тонн) и теперь подало новый на 58,65 млрд.

"Норникель" уже заявил, что считает сумму в 58,65 млрд рублей необоснованно завышенной: "Он (ущерб. - "РГ") многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы. Как только компания получит документы Росрыболовства и ознакомится с ними, мы намерены оспаривать иск и методику расчета ущерба в суде" (цитата по РИА Новости).

"Норникель" приводит данные Сибирского отделения РАН: по его данным, максимальный вред от аварии не превышает 52,1 млн рублей. А фактический ущерб в "Норникеле" оценивают в 1,94 млн рублей.

Росрыболовство требует заплатить почти 58,7 млрд рублей за гибель рыбы из-за аварии в Норильске

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что работы по восстановлению водной экосистемы Норило-Пясинского бассейна будут стоить около 40 млрд рублей без учета затрат на строительство трех рыборазводных заводов. Чтобы восполнить потери (около 9 тыс. мальков), потребуется построить три завода: осетровый, хариусовый и сиговый.