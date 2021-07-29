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Google получила первый штраф за отказ локализовать данные россиян

Секрет Фирмы
1 час назад

Корпорация Google получила первый в истории штраф за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Такое решение принял мировой судья Таганского района Москвы. Теперь компании придётся заплатить 3 млн рублей — это вдвое меньше максимально возможного штрафа. Ранее суд оштрафовал за аналогичные нарушения Facebook и Twitter.

Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О решении мирового судьи РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда города Зульфия Гуринчук.

Google оштрафовали на 3 млн рублей, признав IT-гиганта виновным по статье КоАП о нарушении российских законов в области персональных данных. Максимальным наказанием за подобное нарушение может стать штраф в размере 6 млн рублей. Google же придётся выплатить вдвое меньше.

В 2020 году за аналогичное нарушение в России оштрафовали Facebook и Twitter. Тогда с обеих компаний взыскали по 4 млн рублей.

В мае суд оштрафовал Google на 9,5 млн рублей за неудаление противоправного контента. Аналогичные штрафы выписывали и другим социальным сетям, в том числе Facebook и Twitter. Последнюю обязали выплатить почти 28 млн рублей.

По новым правилам иностранные IT-компании должны не только локализовать персональные данные россиян, но и создать в России филиал или представительство. Такая обязанность у зарубежных техногигантов появилась после принятия в июне 2021 года соответствующего закона об их «приземлении». Новые правила распространятся в том числе на Google, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram и другие площадки.

Компании,Google,РИА Новости,
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