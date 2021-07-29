Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital к России, но большинством голосов посчитал присудить к взысканию с России 2,6 млрд долларов плюс проценты и арбитражные издержки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По информации надзорного ведомства, 23 июля завершился очередной арбитражный процесс в рамках так называемой второй волны исков против России, инициированных бывшими акционерами ОАО «НК «ЮКОС» и аффилированными с компанией лицами, передает ТАСС.

«В ходе всего разбирательства российская сторона последовательно оспаривала как компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании Договора к Энергетической хартии, так и правомерность самих исковых требований. Аргументированная позиция Российской Федерации позволила отвести подавляющую часть заявленных Yukos Capital требований», – сообщили в Генпрокуратуре.

В то же время там отметили, что трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с России 2,6 млрд долларов плюс проценты и арбитражные издержки. Генпрокуратура обжалует это решение.

«В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура РФ в обязательном порядке обжалует данное решение», – заявили в российском надзорном ведомстве, к которому перешли полномочия представлять интересы России в международных судах.

Кроме того, арбитры не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решения, вынесенным в пользу истца.

«Двое из трех арбитров подготовили три особых мнения по делу. Внутри состава арбитража отсутствовало согласие как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и относительно явно неправомерного взыскания с России компенсации в пользу компании Yukos Capital, несмотря на фиктивный характер внутрикорпоративных займов, являющихся частью более обширной нелегальной схемы акционеров ОАО «НК «ЮКОС» по уклонению от уплаты налогов и последующему выводу средств из России и их отмыванию», – отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, профессор Брижит Стерн признала, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований Yukos Capital к Российской Федерации по двум основаниям: противоречие российскому праву временного применения арбитражной оговорки и отсутствие реальных инвестиций в российскую экономику со стороны Yukos Capital. Она также возражала против присуждения Yukos Capital вообще какой-либо суммы компенсации, поскольку это приведет к его неосновательному обогащению за счет России.