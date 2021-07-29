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Россия обжалует взыскание 2,6 миллиарда в пользу Yukos Capital

Мария Иванова
18 минут назад

В Генпрокуратуре России пообещали обжаловать решение Международного арбитража в Гааге, решившего взыскать с РФ 2,6 миллиарда рублей в пользу Yukos Capital. Об этом сообщается на сайте органа.

Россия обжалует решение Гааги по ЮКОСу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали, что 23 июля завершился очередной арбитражный процесс в рамках «второй волны» исков против России, поданных бывшими акционерами ЮКОСа и аффилированными с компанией лицами.

Россия «последовательно оспаривала как компетенцию состава арбитров», так и правомерность самих исков, подчеркнули прокуроры. В итоге Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital.

В генпрокуратуре рассказали, что одна из арбитров, профессор Брижит Стерн признала, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований Yukos Capital к России, в том числе из-за «отсутствия реальных инвестиций в российскую экономику со стороны «ЮКОС Кэпитал».

«Она также возражала против присуждения «ЮКОС Кэпитал» вообще какой-либо суммы компенсации, поскольку это приведет к его неосновательному обогащению за счет Российской Федерации», - подчеркнули прокуроры.

Однако трибунал большинством голосов взыскал с России 2,6 миллиарда долларов плюс проценты и арбитражные издержки. Это решение будет оспорено.

В нидерландском фонде Yukos, управляющем исковыми процессами, РБК ранее сообщили о победе над Россией в арбитраже на пять миллиардов долларов. По данным издания, в исках шла речь о займах, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании.

В прокуратуре подчеркнули, что взыскание компенсации «явно неправомерно», так как внутрикорпоративные займы имели «фиктивный характер» и были «частью более обширной нелегальной схемы акционеров ОАО «НК «ЮКОС» по уклонению от уплаты налогов», выводу средств из России и их отмыванию.

Компании,ЮКОС,Генпрокуратура РФ,РБК,
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