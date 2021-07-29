В Киеве допустили прекращение Россией транзита газа

«Мы рассматриваем сценарий — даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически «Газпром» может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», — цитирует его РИА Новости.