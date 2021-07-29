Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну

RT на русском
14 минут назад

Глава украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире радиостанции «Новое время» о возможности полного прекращения Россией транзита газа через Украину.

В Киеве допустили прекращение Россией транзита газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, якобы может даже произойти демонтаж труб для недопущения возможности транзита газа в будущем.

«Мы рассматриваем сценарий — даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически «Газпром» может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что российская компания уже закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.

"Газпром" отказался от увеличения транзита газа на Украину

Ранее сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать новый объём дополнительных мощностей на август для транзита газа через Украину.

Компании,Газпром,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители