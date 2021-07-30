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Собянин выделил 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Алиса Селезнёва
25 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 5 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 и для получения льготных кредитов. Об этом говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Собянин выделил 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один миллиард рублей из городского бюджета будет направлен на компенсации затрат на мероприятия по профилактике коронавируса (не более 15 тысяч рублей на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на одного сотрудника).

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«Эти средства смогут получить предприятия общественного питания и компании, работающие в других пострадавших от пандемии отраслях. Их перечень определит Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы», - отмечается в сообщении.

При этом условием для получения субсидии станет выполнение требования главного государственного санитарного врача по Москве о проведении обязательной вакцинации. Заявки на получение помощи будут приниматься с 1 сентября.

Еще четыре миллиарда рублей будут направлены на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса.

В рамках программы льготного кредитования предприятия, осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, смогу взять займы с максимальной ставкой в 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит до 8%. Кредиты будут выдаваться на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, пояснили в мэрии.

«Максимальный размер кредита увеличили до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев», - подчеркивается в сообщении.

Ранее в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве главный санитарный врач столицы приняла решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы торговли и услуг. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице зафиксированы случаи повторных заражений. Градоначальник связал это с новым индийским штаммом коронавируса, на который сейчас приходится почти 90% всех заражений в городе.

Компании,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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