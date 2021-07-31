Переговоры с ФРГ неуместны: "Нафтогаз" заявил о готовности к диалогу с "Газпромом"

Киев готов вести переговоры с "Газпромом" о продолжении после 2024 года транзита газа через территорию Украины и считает неуместным диалог по данному вопросу с Германией. Об этом заявил в субботу глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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"К сожалению, переговоров [с Россией о продлении контракта на транзит после 2024 года] нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом", - сказал он в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

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При этом, добавил Витренко, Киев настаивает на том, чтобы "параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с "Газпромом", шли переговоры с европейскими компаниями".

"Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром", бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас", - пояснил он свою точку зрения.

22 июля ФРГ и США выступили с совместным заявлением о том, что Германия будет добиваться продления договора о транзите газа через Украину после 2024 года. Страны указали, что консультации должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября. В тот же день глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил возможность увеличения объема транзита сверх текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году. Но этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам, заявил он журналистам. Миллер подчеркнул, что участие немецких партнеров в переговорном процессе полностью обоснованно, учитывая обозначенные Евросоюзом планы по декарбонизации экономики.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказал опасения, что его страна может быть "отключена от транзита газа, а также в целом от газа" в случае запуска трубопровода "Северный поток - 2". Собеседница заверила его, что Украина для ФРГ останется государством-транзитером "даже в том случае, если "Северный поток - 2" будет достроен". Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Москва остановит транзит через газотранспортную систему его страны.