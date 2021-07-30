Виноделы попросили Мишустина о помощи

Ассоциации и союзы виноградарей и виноделов попросили премьер-министра РФ оказать им помощь в предоставлении переходного периода до применения федерального закона об алкогольной продукции. Об этом ТАСС сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

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По его словам, недавние изменения законодательства привели к целому ряду осложнений для представителей отрасли. В частности, эксперты подчеркнули, что вступление в силу изменений привело к несоответствию новых норм действующим стандартам ГОСТа и другим документам, регламентирующим оборот алкогольной продукции в стране.

Как отметил руководитель саморегулируемой организации «Ассоциация «Винодельческий союз» Борис Картюхин, в отрасли уже прослеживаются инциденты по отказу ретейлеров от реализации закупленной ранее продукции, что, в свою очередь, может привести к крупным убыткам производителей.

Координатор проекта «Национальное агентство маркетинга российского вина» Павел Майоров заявил, что переходный период должен продолжаться как минимум полгода, иначе не удастся избежать негативных последствий.