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Конгресс США решил запретить Байдену отказ от санкций против «Северного потока-2»

Lenta.ru
1 час назад

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку, которая позволит запретить президенту Джо Байдену отказываться от санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил в Twitter журналист Джек Фитцпатрик, который освещает деятельность законодательного органа.

Конгресс США решил запретить Байдену отказ от санкций против «Севпотока-2»
Фото: ReutersReuters

За то, чтобы заблокировать право американского лидера на отказ, выступили 217 конгрессменов, против — 212. Чтобы ввести эту поправку в действие, законопроект должен утвердить Сенат, а после — подписать глава государства.

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Также документ предполагает увеличение финансовой помощи Киеву в 2022 году. Об этом сообщило посольство Украины в США. Общий объем средств составит не менее 481,5 миллиона долларов, в том числе 10 миллионов пройдут по статье «Международное военное финансирование».

Ранее группа американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум администрации президента США Джо Байдена из-за газопровода «Северный поток-2». 12 парламентариев во главе с Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов США, если правительство не изменит свою позицию по реализации проекта и не введет новые санкции. Соответствующую угрозу они направили главе казначейства Джанет Йеллен.

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