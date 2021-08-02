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"Газпром" сократил поставки газа в Европу

Российская Газетаиещё 17
2 часа назад

"Газпром" сократил поставки газа в крупнейшие европейские хранилища, в числе которых австрийское Хайдах, немецкое Реден и нидерландское Бергермеер. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.

"Газпром" сократил поставки газа в Европу
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что одновременно снизились поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа", который через территорию Беларуси проходит в Польшу и Германию. Так, на входе в Германию объемы сокращены с 84 миллионов кубометров до 50 миллионов кубометров в субботу и до 60 миллионов кубометров в воскресенье, сообщает немецкий транзитный оператор Gascade.

Поскольку по итогам прошедшей зимы Европа потребила рекордное количество российского газа - почти 61 миллиард кубометров, ее хранилища сейчас опустошены, отмечает "Коммерсант". При этом с начала июля в ее газотранспортную систему поступило на 12 процентов меньше регазифицированного сжиженного природного газа. А за год поставки снизились более чем на 22 процента.

Европейский баланс газа сегодня можно назвать остродефицитным, а цены на него на европейском рынке уже превысили 500 долларов за тысячу кубометров.

Компании,Газпром,Интерфакс,
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