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«Газпром» сократил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы

Lenta.ruиещё 1
36 минут назад

«Газпром» с субботы, 31 июля, сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Газпром» сократил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы
Фото: ТАССТАСС

По данным портала Gas Infrastructure Europe, закачка снизилась в крупнейшие хранилища, используемые «Газпромом», в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер). Отмечается, что обычно в выходные дни закачка традиционно растет из-за снижения спроса со стороны промышленности и высвобождения дополнительного ресурса для направления газа в хранилища.

По данным германского транзитного оператора Gascade, сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа» (через Белоруссию и Польшу в Германию) — с 84 миллионов кубометров (на входе в ФРГ) в предыдущие несколько суток до 50 миллионов кубометров в субботу, 31 июля, и 60 миллионов кубометров (в пересчете на сутки) в воскресенье, 1 августа.

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