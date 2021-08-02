«Газпром» сократил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы

По данным портала Gas Infrastructure Europe, закачка снизилась в крупнейшие хранилища, используемые «Газпромом» , в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер). Отмечается, что обычно в выходные дни закачка традиционно растет из-за снижения спроса со стороны промышленности и высвобождения дополнительного ресурса для направления газа в хранилища.

По данным германского транзитного оператора Gascade, сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа» (через Белоруссию и Польшу в Германию) — с 84 миллионов кубометров (на входе в ФРГ) в предыдущие несколько суток до 50 миллионов кубометров в субботу, 31 июля, и 60 миллионов кубометров (в пересчете на сутки) в воскресенье, 1 августа.