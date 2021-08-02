$85 млн выплатит пользователям Zoom за утечку данных

Американская компания коммуникационных технологий Zoom Video Communications, выпустившая популярную платформу для видеоконференций Zoom, заплатит по коллективному иску пользователей $85 млн. Претензии в её адрес были предъявлены в связи с утечкой конфиденциальных персональных данных.

Фото: Reuters Reuters

Истцы утверждали, что в процессе использования Zoom их личная информация несанкционированно передавалась другим интернет-сервисам и компаниям — в частности, Google, Facebook и LinkedIn. Кроме того, в исковом заявлении упоминались случаи "зумбомбинга" — инциденты, в ходе которых злоумышленники "вторгались" в чьи-то видеоконференции и заменяли изображение участников на порновидео или другие материалы оскорбительного характера.

Условия выплат по иску должен утвердить федеральный судья. Предварительно обсуждалась возможность выплаты пользователям 15% от стоимости основной подписки на Zoom или компенсации в размере 25 долларов на человека — в зависимости от того, какая сумма окажется больше.

Напомним, в начале мая 2021 года русскоязычные хакеры продали в даркнете полмиллиона аккаунтов Zoom — электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также ПИН-коды для управления видеоконференциями. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек) за штуку. Среди них были и аккаунты россиян.