Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Zoom выплатит пользователям $85 млн за утечку их данных

Инфо 24иещё 4
1 час назад

Американская компания коммуникационных технологий Zoom Video Communications, выпустившая популярную платформу для видеоконференций Zoom, заплатит по коллективному иску пользователей $85 млн. Претензии в её адрес были предъявлены в связи с утечкой конфиденциальных персональных данных.

$85 млн выплатит пользователям Zoom за утечку данных
Фото: ReutersReuters

Истцы утверждали, что в процессе использования Zoom их личная информация несанкционированно передавалась другим интернет-сервисам и компаниям — в частности, Google, Facebook и LinkedIn. Кроме того, в исковом заявлении упоминались случаи "зумбомбинга" — инциденты, в ходе которых злоумышленники "вторгались" в чьи-то видеоконференции и заменяли изображение участников на порновидео или другие материалы оскорбительного характера.

Условия выплат по иску должен утвердить федеральный судья. Предварительно обсуждалась возможность выплаты пользователям 15% от стоимости основной подписки на Zoom или компенсации в размере 25 долларов на человека — в зависимости от того, какая сумма окажется больше.

Напомним, в начале мая 2021 года русскоязычные хакеры продали в даркнете полмиллиона аккаунтов Zoom — электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также ПИН-коды для управления видеоконференциями. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек) за штуку. Среди них были и аккаунты россиян.

Российские эксперты неоднократно отмечали, что Zoom имеет целый ряд уязвимостей, и советовали ни в коем случае не обмениваться в ходе видеоконференций персональными данными и другими сведениями, которые способны, например, привести к хищению средств с банковского счета. Тем не менее этот сервис занимает четверть российского корпоративного рынка видеосвязи.

Компании,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители