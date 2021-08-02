$85 млн выплатит пользователям Zoom за утечку данных

Американская компания коммуникационных технологий Zoom Video Communications, выпустившая популярную платформу для видеоконференций Zoom, заплатит по коллективному иску пользователей $85 млн. Претензии в её адрес были предъявлены в связи с утечкой конфиденциальных персональных данных.
Истцы утверждали, что в процессе использования Zoom их личная информация несанкционированно передавалась другим интернет-сервисам и компаниям — в частности, Google, Facebook и LinkedIn. Кроме того, в исковом заявлении упоминались случаи "зумбомбинга" — инциденты, в ходе которых злоумышленники "вторгались" в чьи-то видеоконференции и заменяли изображение участников на порновидео или другие материалы оскорбительного характера.
Условия выплат по иску должен утвердить федеральный судья. Предварительно обсуждалась возможность выплаты пользователям 15% от стоимости основной подписки на Zoom или компенсации в размере 25 долларов на человека — в зависимости от того, какая сумма окажется больше.
Напомним, в начале мая 2021 года русскоязычные хакеры продали в даркнете полмиллиона аккаунтов Zoom — электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также ПИН-коды для управления видеоконференциями. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек) за штуку. Среди них были и аккаунты россиян.
Российские эксперты неоднократно отмечали, что Zoom имеет целый ряд уязвимостей, и советовали ни в коем случае не обмениваться в ходе видеоконференций персональными данными и другими сведениями, которые способны, например, привести к хищению средств с банковского счета. Тем не менее этот сервис занимает четверть российского корпоративного рынка видеосвязи.