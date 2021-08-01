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Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Производители повысили цены за одну дозу препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna для Евросоюза, передает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов.

По данным издания, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, сообщает РИА «Новости».

Вакцина Pfizer оказалась в десять раз эффективнее китайской

Газета уточняет, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики.

Ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer.

Компании,Видео,Pfizer,ЕС,РИА Новости,
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