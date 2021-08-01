NI рассказал о судьбе «Северного потока — 2» после ухода Меркель с поста канцлера

Обозреватель Торри Тауссиг в статье для National Interest предположил, что будет с «Северным потоком — 2» после того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера.

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По его словам, немецкий лидер всего являлась сторонницей санкций против Москвы из-за кризиса, который возник на Украине в 2014 году. Несмотря на это, как отмечает Тауссиг, с ее уходом Германия и Европа потеряют политика, понимающего Россию и ее президента Владимира Путина.

Колумнист также напоминает, что Вашингтон и Киев сильно критиковали Меркель из-за ее непреклонной позиции в вопросе «Северного потока — 2» — газопровода в обход территории Украины, который, как считают в Киеве, лишает страну миллиардов долларов прибыли.

Перед сентябрьскими выборами в Германии основные политические партии страны представили разные подходы по отношению к России. Тауссиг пишет, что если к власти в Берлине придет представитель фракции «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок, то она, вероятно, заблокирует «Северный поток — 2» и выступит против Москвы и Пекина.

В случае, если победу одержит председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет, то отношения между РФ и ФРГ будут прежде всего обусловлены экономическими интересами, а геополитика отойдет на задний план, заключил Тауссиг.