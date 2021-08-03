Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Российским регионам раздадут миллиарды рублей на борьбу с загрязнением воздуха

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад

Свыше 2,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в российские регионы для финансирования мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу. Распоряжение о распределении средств на борьбу с загрязнением воздуха подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

2,6 миллиарда рублей выделят регионам на борьбу с загрязнением воздуха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Деньги поступят в Забайкальский край, Кемеровскую и Омскую области в течение 2021-2022 годов. Большая часть средств — 1,1 миллиарда рублей — будет направлена в Новокузнецк. Их используют, в частности, чтобы отремонтировать трамвайные пути и троллейбусные сети и построить теплотрассы и газопроводы. Это поможет перевести жителей частных домов на централизованное теплоснабжение взамен печному отоплению, которое еще используется в регионе, поясняется в сообщении.

Чите дадут более 914 миллионов рублей. Там планируется обновить парк общественного транспорта благодаря покупке троллейбусов, построить троллейбусное депо. Также в городе закроют старые котельные, работающие на угле.

Оставшаяся часть средств — 613,4 миллиона рублей — будет направлена в Омск. На эти деньги город закупит более экологичные модели автобусов, которые работают не на бензине, а на газомоторном топливе.

Ранее стало известно, что в России увеличилось количество случаев высокого уровня загрязнения воздуха. За первое полугодие 2021-го население страны в четыре раза чаще страдало от опасного смога, чем за аналогичный период 2020-го. Токсичность окружающей среды побила 17-летний антирекорд.

Компании,Михаил Мишустин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители