2,6 миллиарда рублей выделят регионам на борьбу с загрязнением воздуха

Свыше 2,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в российские регионы для финансирования мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу. Распоряжение о распределении средств на борьбу с загрязнением воздуха подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Деньги поступят в Забайкальский край, Кемеровскую и Омскую области в течение 2021-2022 годов. Большая часть средств — 1,1 миллиарда рублей — будет направлена в Новокузнецк. Их используют, в частности, чтобы отремонтировать трамвайные пути и троллейбусные сети и построить теплотрассы и газопроводы. Это поможет перевести жителей частных домов на централизованное теплоснабжение взамен печному отоплению, которое еще используется в регионе, поясняется в сообщении.

Чите дадут более 914 миллионов рублей. Там планируется обновить парк общественного транспорта благодаря покупке троллейбусов, построить троллейбусное депо. Также в городе закроют старые котельные, работающие на угле.

Оставшаяся часть средств — 613,4 миллиона рублей — будет направлена в Омск. На эти деньги город закупит более экологичные модели автобусов, которые работают не на бензине, а на газомоторном топливе.