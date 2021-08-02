Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Российские богачи увеличили состояние на десятки миллиардов долларов

Лера Букина
1 час назад

Суммарное состояние российских миллиардеров за январь-июль 2021 года увеличилось на 39,4 миллиарда долларов, больше всех заработал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В него вошли 24 россиянина.

Мордашов находится на четвертом месте рейтинга среди российских миллиардеров. Его состояние выросло на 6,14 миллиарда долларов, до 29,2 миллиарда. Также существенно выросло состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина - на 5,8 и 5,5 миллиарда долларов соответственно. Они находятся на втором и третьем местах в списке.

Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны

На первой строчке среди российских миллиардеров остался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (3,36 миллиарда долларов до 33,4 миллиарда). На пятой строчке - совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние с начала года увеличилось на 4,01 миллиарда долларов, до 21,3 миллиарда долларов.

На шестой строчке расположился Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре». Его состояние с начала года выросло на 4,52 миллиарда - до 21,2 миллиарда долларов. На седьмой строчке - Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») – с начала года ему удалось разбогатеть на 3,11 миллиарда долларов, его состояние сегодня оценивается в 21,1 миллиарда долларов. На восьмом месте - Роман Абрамович (Evraz). Его состояние увеличилось на 280 миллионов, до 18,7 миллиарда долларов.

На девятой позиции - основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Его капитал увеличился на 1,82 миллиарда - до 17,9 миллиарда долларов.

Лишь у пятерых сократилось состояние с начала года, а именно у бенефициара «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко (десятая строчка) – 886 миллионов долларов, и основательницы и гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук (19-я строчка) - 731 миллион долларов. В итоге их состояние оценено в 17,2 и 8,35 миллиарда долларов соответственно.

Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть самым богатым в мире человеком, потеряв лидерство в рейтинге наиболее состоятельных людей. Это следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. На 31 июля состояние Безоса оценено в 192,4 миллиарда долларов. Лидером рейтинга богатейших людей мира стал владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. По версии Forbes, его состояние составило 192,9 миллиарда долларов.

Компании,Видео,Татьяна Бакальчук,Бернар Арно,Джефф Безос,Андрей Мельниченко,Владимир Лисин,Алишер Усманов,Вагит Алекперов,Роман Абрамович,Леонид Михельсон,Виктор Вексельберг,Алексей Мордашов,Геннадий Тимченко,Владимир Потанин,Amazon,Металлоинвест,Еврохим,СУЭК,Новатэк,Louis Vuitton,Новолипецкий металлургический комбинат,Норникель,Ренова,Сибур,Евраз,Лукойл,Мегафон,Bloomberg,Forbes,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители