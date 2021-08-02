Российские богачи увеличили состояние на десятки миллиардов долларов

Суммарное состояние российских миллиардеров за январь-июль 2021 года увеличилось на 39,4 миллиарда долларов, больше всех заработал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В него вошли 24 россиянина.

Мордашов находится на четвертом месте рейтинга среди российских миллиардеров. Его состояние выросло на 6,14 миллиарда долларов, до 29,2 миллиарда. Также существенно выросло состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина - на 5,8 и 5,5 миллиарда долларов соответственно. Они находятся на втором и третьем местах в списке.

На первой строчке среди российских миллиардеров остался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (3,36 миллиарда долларов до 33,4 миллиарда). На пятой строчке - совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние с начала года увеличилось на 4,01 миллиарда долларов, до 21,3 миллиарда долларов.

На шестой строчке расположился Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре». Его состояние с начала года выросло на 4,52 миллиарда - до 21,2 миллиарда долларов. На седьмой строчке - Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») – с начала года ему удалось разбогатеть на 3,11 миллиарда долларов, его состояние сегодня оценивается в 21,1 миллиарда долларов. На восьмом месте - Роман Абрамович (Evraz). Его состояние увеличилось на 280 миллионов, до 18,7 миллиарда долларов.

На девятой позиции - основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Его капитал увеличился на 1,82 миллиарда - до 17,9 миллиарда долларов.

Лишь у пятерых сократилось состояние с начала года, а именно у бенефициара «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко (десятая строчка) – 886 миллионов долларов, и основательницы и гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук (19-я строчка) - 731 миллион долларов. В итоге их состояние оценено в 17,2 и 8,35 миллиарда долларов соответственно.