«Лукойл» обнаружил новые запасы нефти на шельфе Мексики

Консорциум с участием российской компании "Лукойл" и итальянской Eni обнаружил новые запасы нефти после разведочного бурения на скважине Sayulita на Блоке 10, расположенном на шельфе Мексики. Это уже вторая успешная скважина, говорится в сообщениях компаний.

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Она расположена примерно в 70 км от побережья и всего в 15 км от открытого на Блоке 10 в 2020 года месторождения Saasken, оценку запасов которого планируется провести до конца 2021 года. Глубина воды в районе бурения составила 325 м, а окончательная глубина скважины - 1 758 м ниже уровня моря. Запасы залежей оцениваются в объеме от 150 до 200 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.).

Предыдущее открытие было сделано в феврале этого года, тогда обнаруженные запасы оценивались объемом до 300 млн баррелей.

"Лукойл" вошел в Блок 10 в ноябре 2018 года. Российской компании в этом СП принадлежит 20%, Eni (оператор) - 65%, британской Capricorn - 15%.

Помимо этого, российская компания участвует еще в нескольких мексиканских проектах как самостоятельно, так и совместно с Eni. В марте 2018 года "Лукойл" в составе консорциума с Eni выиграл право на заключение контракта в отношении Блока 28. Доля "Лукойла" в консорциуме составит 25%, Eni (оператор) - 75%. Блок расположен на шельфе Мексиканского залива на глубине от 20 до 500 м.