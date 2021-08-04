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NI: Россия накажет Украину после запуска "Северного потока - 2"

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

По мнению автора американского издания The National Interest Джона Рюля, после запуска газопровода "Северный поток - 2" Украина не сможет рассчитывать на широкую международную поддержку. По мнению автора, завершение газопровода "Северный поток - 2" означает сохранение энергетической зависимости Европы от России. Перекачка газа через новый газопровод может поставить под угрозу энергетическую и национальную безопасность государств Восточной и Центральной Европы, в качестве которых Рюль указывает Украину и Польшу. Кроме того, Джон Рюль указывает на признание Соединенными Штатами бесперспективности санкций против "Северного потока - 2" и заключение с Германией сделки на сумму около $1 млрд для перевода украинской энергетики на более экологичные ресурсы. Главными выгодоприобретателями от "Северного потока - 2", по мнению автора материала, являются Россия и Германия. Россия получает возможность продавать газ без оглядки на транзит через другие страны и улучшение возможностей конкуренции с Норвегией - другим крупным производителем газа. А Германия сможет получать газ по более низкой цене и выступать арбитром в Восточной и Центральной Европе - среди стран, через которые ранее поступала большая часть газа. Ранее "Газпром" остановил закачку газа в европейские хранилища.

NI: Россия накажет Украину после запуска "Северного потока - 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Компании,Газпром,
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