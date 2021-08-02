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Дерипаска оценил потери российских металлургов от экспортных пошлин

Секрет Фирмы
57 минут назад

С 1 августа в России вступили в силу временные пошлины на экспорт чёрных и цветных металлов. Совладелец «Русала» Олег Дерипаска заявил, что действия российских властей в отношении российских металлургов уже привели к потере $50 млрд. В июне крупнейший в России производитель алюминия пригрозил остановить часть заводов из-за убытков от экспорта.

Дерипаска: Металлурги потеряли $50 млрд из-за экспортных пошлин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олег Дерипаска обратил внимание читателей своего Telegram-канала на статью в Bloomberg, в которой говорилось о потерях экономики КНР от действий властей. По данным журналистов агентства, новые законы китайских регуляторов привели к тому, что акции китайских компаний подешевели на $1,5 трлн.

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«Китай встал на рискованный путь, экспериментируя с и так не с самой рыночной экономикой. Это стоило им $1,5 трлн. С нашим изъятием инвестиционных ресурсов у металлургов мы пока потеряли $50 млрд», — написал Дерипаска.

Мировой рост цен на металлы начался в конце 2020 года. Прежде всего это коснулось продукции чёрной металлургии. По данным Metaltorg, с ноября 2020 года по июль 2021-го среднемировая стоимость полуфабрикатов и плоского проката выросла вдвое, а конструкционный прокат подорожал на 65-70%

В мае российское правительство задумалось над тем, чтобы ограничить стоимость продукции металлургии на внутреннем рынке. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что масштаб сверхдоходов производителей от увеличения цен в стране достигает 100 млрд рублей, которые должны вернуться в бюджет страны в виде налогов.

В июне Минэкономразвития приняло решение ввести временные пошлины на экспорт чёрных и цветных металлов.

Заместитель гендиректора «Русала» по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин негативно отнёсся к идее властей. Он пояснил, что концерн выпускает алюминий, цена на который поднялась несущественно и находится на среднем за последние десять лет уровне. По словам Андрюшина, у «Русала» нет «никакой сверхприбыли, особенно на внутреннем рынке», в результате чего потери компании могут составить сотни миллионов долларов за полгода. В свою очередь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов подтвердил, что Минфин получил обращение «Русала» с просьбой отменить дополнительную финансовую нагрузку.

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