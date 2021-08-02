В Германии "Северному потоку-2" предрекли судьбу "динозавра" энергетики

Глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер предрек энергетическому проекту «Северный поток – 2» судьбу динозавра в сфере энергетики.

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Такое высказывание было аргументировано Главой Федерального ведомства, в связи с трансформацией энергетики ФРГ на возобновляемые источники энергии.

Германия к 2030 году должна снизить выбросы всех загрязняющих веществ на 65% по сравнению с уровнем 1990 года. Об этом Месснер заявил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Во всех секторах, где происходят выбросы, мы должны ускоренно реализовывать амбициозные цели. Это касается, прежде всего, энергетической системы, транспортной системы, наших городов, нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, потребления. Если мы не добьемся успеха в этом, то не будет снижения на 65%. В качестве сигнала было бы важно радикально ускорить выстраивание инфраструктуры возобновляемой энергетики», - заявил Месснер.

Глава Федерального ведомства ФРГ также отметил, что темпы введения в строй новых ветряных электростанций увеличиться в три раза, а установок на солнечных батареях в два раза.

Отвечая на вопрос интервьюера, не выглядит ли проект «Северный поток – 2» на фоне этих заявлений «выпавшим из времени», Мессер ответил:

«Да, Северный поток – 2 может быстро стать динозавром среди энергетических проектов, поскольку к 2045 году мы хотим выйти на нулевую эмиссию», - заявил Месснер.