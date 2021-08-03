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McDonald's выпустил 50 геймпадов для PS5 без разрешения Sony

Газета.Ru
26 минут назад

Подразделение McDonald's в Австралии в рамках акции объявило о розыгрыше 50 геймпадов для PlayStation5 с дизайном из бургеров и картошки фри - правда, бренд не получил разрешение Sony на использование их техники в рекламных целях. Об этом рассказали в пресс-службе австралийского подразделения.

McDonald's выпустил геймпады для PS5 без разрешения Sony
Фото: McDonaldMcDonald

Акция приурочена к 50-летию работы сети быстрого питания на материке - в качестве призов были сделаны кастомные консоли PlayStation 5, с "Биг Маком" с одной стороны и "картофелем фри" с другой.

Как ожидалось, поучаствовать в розыгрыше смогут лишь жители Австралии. Контроллеры должны были раздаваться на стриминговом сервисе Twitch - всего было запланировано семь стримов.

"Sony PlayStation не разрешила использовать свой контроллер в рекламных материалах, связанных с предлагаемым мероприятием Stream Week, и мы приносим извинения за причиненные неудобства. Неделя трансляций McDonald's была отложена, и контроллеры Sony PlayStation не будут включены в розыгрыш", - сообщили в компании, не уточнив новые даты акции.

Там заявили, что у них будут другие "отличные призы" - например, лимитированные худи и 50 подписок на каналы стримеров. Ранее известный Twitch-стример Людвиг Агрен запустил "бесконечную" трансляцию - прямой эфир шел несколько дней. Агрен показывал зрителям свою жизнь.

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