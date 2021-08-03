Хакеры АРТ31 впервые атаковали Россию

"За год у APT31 появились новые версии вредоносного ПО, которые злоумышленники сегодня активно используют, инфраструктура группы, как мы видим, тоже разрастается. Все это вкупе с тем, что ранее группировка не атаковала Россию, позволяет предположить, что она расширяет географию интересов на страны, где ее растущая активность может быть обнаружена, в частности, на нашу страну. Мы полагаем, что в ближайшее время будет выявлено применение этой группой в атаках, в том числе на Россию, и другого инструментария, который можно будет идентифицировать по кодовому соответствию либо сетевой инфраструктуре", - приводятся в сообщении слова главы отдела исследования угроз ИБ Positive Technologies Дениса Кувшинова.